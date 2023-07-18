Эксперт дал прогноз по работе "зернового соглашения" без России

Многие страны заинтересованы в том, чтобы мировой рынок зерна был стабильным.

Украина продолжит экспортировать свое зерно, несмотря на то, что Россия вышла из "зернового соглашения".

Такое мнение в эфире телемарафона высказал дипломат, эксперт по международным вопросам Руслан Осипенко.

Он отметил, что многие страны заинтересованы в том, чтобы мировой рынок зерна был стабильным.

"Зерно из Украины будут вывозить таким или иным образом. Потому что Украина – естественная житница. Для того чтобы стабилизировать социально-политическую ситуацию в таких странах как Китай, например, большинство стран мира будет заинтересовано, чтобы не было дестабилизации на мировом рынке зерна", – сказал он.

Эксперт заявил, что здесь заинтересованность не столько в самих странах Африки, сколько в том, что была стабильность, а цены на зерно не поднимались.

"Если поднимутся цены – это будет проблема: и инфляция запустится... будет нарушена социально-политическая стабильность, в некоторых странах могут будут заколоть. Поэтому эти хлеба будут вывозить с Россией или без России, пути найдутся. Просто нужно время на то, чтобы найти вариант, как вывезти это зерно", – добавил Осипенко.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выход России из "зернового соглашения" может оказать влияние на жизнь десятков миллионов людей во всем мире.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер Кремля Дмитрий Песков пригрозил "рисками" сторонам, которые отважатся на продление "зернового соглашения" без участия Москвы.

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