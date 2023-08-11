Експерт розповів, що розробляв підірваний у Підмосков'ї завод

На момент нанесення ударів ударними безпілотниками 9 серпня в Сергієвому Посаді вибухнув завод з виробництва оптики для спецслужб РФ. Це підприємство задіяне в розробленні російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління “Посланник”.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

“Крім Домодєдово була заблокована діяльність і виліт літаків іншого аеропорту — Внуково. Але основне — це розташування в цьому районі об’єктів військової інфраструктури. Тому я не виключаю, що, власне, удар безпілотників був націлений саме на знищення військових об’єктів”, — коментує експерт.

Він продовжив: “Варто говорити про те, що на момент нанесення ударів ударними безпілотниками в Московській області, а зокрема в Сергієвому Посаді, вибухнув завод з виробництва оптики для спецслужб РФ. До того ж, судячи з характеру руйнації, сама Росія і її спецслужби не виключають можливості нанесення ударів саме з використанням безпілотних літальних апаратів”.

За версією російської сторони, зазначив Дмитро Снєгирьов, удар був нанесений на момент вивантаження пороху, що відповідно призвело до фактичної руйнації цього підприємства.

“Це підприємство задіяне в розробленні російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління “Посланник”. Згідно з інформацією з відкритих джерел, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, були укладені відповідні договори з підприємством на виконання певного характеру робіт”, — розповів аналітик.

Він додав, що замовником робіт був національний дослідницький інститут “Экран” (Самара), який, зокрема, розробляє обладнання для військової авіації. Головний виконавець проєкту — компанія “Туполев”.

“Те, що відбулося в Сергієвому Посаді, ще раз наочно засвідчило — РФ використовує власне підприємство. А головним є характер розташування підприємства — воно знаходиться в центрі міста — відповідно, РФ використовує тактику так званого живого щита, тобто прикриття за рахунок цивільного населення об’єктів військової інфраструктури”, — говорить експерт.

“Варто зазначити, що на цьому підприємстві, за оцінками незалежних експертів, могли виготовлятися російські безпілотники, зокрема “Ланцет” і “Куб”. Також важливо, що вибух на цьому підприємстві стався після зустрічі російського диктатора Путіна з керівником військово-промислового комплексу РФ, де вирішувалося питання, в першу чергу, збільшення виробництва саме цих безпілотних літальних апаратів”, — резюмував Дмитро Снєгирьов.

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Нагадаємо, на Загорському оптико-механічному заводі в підмосковному Сергієвому Посаді у середу, 9 серпня стався потужний вибух. Пропагандисти та влада дають різні версії “бавовни”.

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