F-16 вистежують російські засоби ППО: деталі від Forbes

Винищувач F-16. / © Lockheed Martin

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Сучасні винищувачі F-16 збивають російські ударні безпілотники, глушать радари, скидають високоточні бомби та, ймовірно, використовують свої системи самозахисту для виявлення засобів ППО окупантів.

Про це повідомив військовий оглядач Forbes Девід Акс.

За його словами, серед тисяч F-16, що перебувають на озброєнні в усьому світі, деякі літаки спеціально обладнані для розвідки. Вони мають камери під фюзеляжем або під радарними контейнерами.

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“Але Україна, як відомо, не отримала жодного з цих контейнерів”, - наголошує Акс.

Водночас відомо про приблизно 16 літаків F-16, які зазвичай літають із ракетами класу повітря-повітря з інфрачервоним наведенням AIM-9, ракетами класу повітря-повітря з радіолокаційним наведенням AIM-120, плануючими бомбами та контейнерами РЕБ AN/ALQ-131, які випромінюють радіоперешкоди.

Модулі AN/ALQ-131, програмуванням яких займається група фахівців ВПС США з Флориди, можуть “дати на мить зону переваги в повітрі для досягнення мети, що має стратегічне значення і вплив”, цитує Акс представника ВПС США.

Forbes пише, що українські F-16 також можуть оснащуватися інтегрованою системою дозування Pylon Integrated Dispensing System та інтегрованими електронними бойовими системами Pylon Integrated Systems: PIDS і ECIPS. Остання містить пасивний захист, включно з глушником AN/ALQ-162 для ураження радарів на землі, а також систему попередження про ракетний напад AN/AAR-60.

Система оповіщення підключається до системи управління радіоелектронною боротьбою, розробленої датською компанією Terma. Її підключають до дисплея всередині кабіни, а це показує пілотові, де розташовані ворожі радари стосовно його літака, пише Акс.

“Якщо українські пілоти F-16 виконують завдання з електронної розвідки, вони, ймовірно, значною мірою покладаються на систему управління Terma”, - наголошує аналітик.

За його словами, це нова і критично важлива можливість для України.

“F-16 виконують розвідувальні місії, засікають російські радари за їхнім випромінюванням, а після потім приземляються, щоб аналітики розвідки могли використовувати свіжі розвіддані для планування удару”, - додав Акс.

Як повідомлялося, Британія готова відправити винищувачі Typhoon до України у межах миротворчої місії після досягнення угоди про припинення вогню.