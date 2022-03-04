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Іспанія передасть Україні протитанкове озброєння та патрони

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Літаки зі зброєю приземляться в Польщі, неподалік кордону, а потім озброєння забере українська влада.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що два літаки іспанських військово-повітряних сил доставлять до України "наступальні матеріали".

Про це пише Military Leak.

Повідомляється, що до України прибуде 1370 одиниць протитанкової зброї та 700 000 патронів для штурмових гвинтівок і кулеметів. 

Роблес зазначає, що ця початкова поставка надзвичайно важлива, адже таким озброєнням зможуть користуватися навіть "люди з невеликим досвідом застосування зброї". 

Літаки приземляться в Польщі, неподалік кордону, а потім зброю забере українська влада.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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