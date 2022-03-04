Іспанія передасть Україні протитанкове озброєння та патрони

Літаки зі зброєю приземляться в Польщі, неподалік кордону, а потім озброєння забере українська влада.
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що два літаки іспанських військово-повітряних сил доставлять до України "наступальні матеріали".
Про це пише Military Leak.
Повідомляється, що до України прибуде 1370 одиниць протитанкової зброї та 700 000 патронів для штурмових гвинтівок і кулеметів.
Роблес зазначає, що ця початкова поставка надзвичайно важлива, адже таким озброєнням зможуть користуватися навіть "люди з невеликим досвідом застосування зброї".
Літаки приземляться в Польщі, неподалік кордону, а потім зброю забере українська влада.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9166 осіб,
- танків ‒ 251,
- бойових броньованих машин ‒ 939,
- артилерійських систем – 105,
- РСЗВ - 50,
- засоби ППО - 18,
- літаків – 33 (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 (уточнюється),
- автомобільної техніки - 404,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з пальним - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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