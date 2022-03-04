Іспанія передасть Україні протитанкове озброєння та патрони

Літаки зі зброєю приземляться в Польщі, неподалік кордону, а потім озброєння забере українська влада.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що два літаки іспанських військово-повітряних сил доставлять до України "наступальні матеріали".

Про це пише Military Leak.

Повідомляється, що до України прибуде 1370 одиниць протитанкової зброї та 700 000 патронів для штурмових гвинтівок і кулеметів.

Роблес зазначає, що ця початкова поставка надзвичайно важлива, адже таким озброєнням зможуть користуватися навіть "люди з невеликим досвідом застосування зброї".

Літаки приземляться в Польщі, неподалік кордону, а потім зброю забере українська влада.