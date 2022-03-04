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Туреччина залишить повітряний простір відкритим для Росії

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Туреччина залишить повітряний простір відкритим для Росії

Associated Press

Глава турецького МЗС повідомив, що поінформував колег по НАТО про політику Анкари в регіоні.

Туреччина не закриватиме повітряний простір для Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в п'ятницю на пресконференції за підсумками засідання глав МЗС країн НАТО в Брюсселі, пише Anadolu.

"Відкритість повітряного простору Туреччини важлива зі стратегічної та гуманітарної точок зору", - сказав міністр.

Крім того, Чавушоглу зазначив також, що Анкара обговорює з Москвою питання евакуації частини турецьких громадян з України через російську територію.

За словами міністра, Анкара готова зробити все необхідне для негайного і повного припинення війни.

Глава турецького МЗС повідомив, що поінформував колег по НАТО про політику Анкари в регіоні.

"Формування гуманітарних коридорів - важливе питання, але абсолютний пріоритет для нас - припинення війни", - сказав Чавушоглу.

Він також зазначив, що Анкара продовжує контакти як з Росією, так і з Україною.

Чавушоглу повідомив, що ще до початку війни, Туреччина планувала організувати зустріч глав МЗС РФ і України.

"Якщо дозволять умови, ми готові організувати зустріч Лаврова і Кулеби в рамках дипломатичного форуму в Антальї (11-13 березня - ред.)", - сказав міністр.

Як повідомлялось, після того, як країни Євросоюзу закрили для Росії свій повітряний простір, зафіксовано суттєве пожвавлення авіасполучення між Москвою та Стамбулом. 

США офіційно закрили повітряний простір для російських літаків

США офіційно закрили повітряний простір для російських літаків

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од., 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од., 
  • артилерійських систем –105 од., 
  • РСЗВ - 50 од., 
  • засоби ППО - 18 од.,
  • літаків – 33 од. (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од., 
  • автомобільної техніки - 404 од.,
  • легкі швидкісні катери - 2 од.,
  • цистерн із ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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