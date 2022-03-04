Туреччина залишить повітряний простір відкритим для Росії

Глава турецького МЗС повідомив, що поінформував колег по НАТО про політику Анкари в регіоні.

Туреччина не закриватиме повітряний простір для Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в п'ятницю на пресконференції за підсумками засідання глав МЗС країн НАТО в Брюсселі, пише Anadolu.

"Відкритість повітряного простору Туреччини важлива зі стратегічної та гуманітарної точок зору", - сказав міністр.

Крім того, Чавушоглу зазначив також, що Анкара обговорює з Москвою питання евакуації частини турецьких громадян з України через російську територію.

За словами міністра, Анкара готова зробити все необхідне для негайного і повного припинення війни.

Глава турецького МЗС повідомив, що поінформував колег по НАТО про політику Анкари в регіоні.

"Формування гуманітарних коридорів - важливе питання, але абсолютний пріоритет для нас - припинення війни", - сказав Чавушоглу.

Він також зазначив, що Анкара продовжує контакти як з Росією, так і з Україною.

Чавушоглу повідомив, що ще до початку війни, Туреччина планувала організувати зустріч глав МЗС РФ і України.

"Якщо дозволять умови, ми готові організувати зустріч Лаврова і Кулеби в рамках дипломатичного форуму в Антальї (11-13 березня - ред.)", - сказав міністр.

Як повідомлялось, після того, як країни Євросоюзу закрили для Росії свій повітряний простір, зафіксовано суттєве пожвавлення авіасполучення між Москвою та Стамбулом.