Авіаблокада РФ триває: Кіпр закрив небо для країни-агесорки

Заборона на польоти не поширюється "за наявності відповідного дозволу авіавлади Кіпру".

Кіпр приєднався до країн ЄС і закрив повітряний простір для російських літаків.

Про це стало відомо з повідомлення NOTAM, отриманого однією з російських авіакомпаній, пишуть росЗМІ.

"Усім літакам, які перебувають у власності авіакомпаній РФ або зафрахтованими ними, забороняється зліт, посадка або проліт над територією Кіпру", - йдеться у ньому.

Заборона на польоти не поширюється на екстрені посадки, гуманітарні та авіаційно-рятувальні рейси, а також повернення бортів у лізингу "за наявності відповідного дозволу авіавлади Кіпру".

Раніше небо для Росії закрили Євросоюз, Велика Британія та Канада.