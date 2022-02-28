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Авіаблокада РФ триває: Кіпр закрив небо для країни-агесорки

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Авіаблокада РФ триває: Кіпр закрив небо для країни-агесорки

pixabay.com

Заборона на польоти не поширюється "за наявності відповідного дозволу авіавлади Кіпру".

Кіпр приєднався до країн ЄС і закрив повітряний простір для російських літаків.

Про це стало відомо з повідомлення NOTAM, отриманого однією з російських авіакомпаній, пишуть росЗМІ.

"Усім літакам, які перебувають у власності авіакомпаній РФ або зафрахтованими ними, забороняється зліт, посадка або проліт над територією Кіпру", - йдеться у ньому.

Заборона на польоти не поширюється на екстрені посадки, гуманітарні та авіаційно-рятувальні рейси, а також повернення бортів у лізингу "за наявності відповідного дозволу авіавлади Кіпру".

Раніше небо для Росії закрили Євросоюз, Велика Британія та Канада.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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