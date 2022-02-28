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Авиаблокада РФ продолжается: Кипр закрыл небо для страны-агесора

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Авиаблокада РФ продолжается: Кипр закрыл небо для страны-агесора

pixabay.com

Запрет на полеты не распространяется "при наличии соответствующего разрешения авиавластей Кипра".

Кипр присоединился к странам ЕС и закрыл воздушное пространство для российских самолетов.

Об этом стало известно из сообщения NOTAM, полученного одной из российских авиакомпаний, пишут росСМИ.

"Всем самолетам, находящимся в собственности авиакомпаний РФ или зафрахтованным ими, запрещается взлет, посадка или пролет над территорией Кипра", — говорится в нем.

Запрет на полеты не распространяется на экстренные посадки, гуманитарные и авиационно-спасательные рейсы, а также возврат бортов в лизинге "при наличии соответствующего разрешения авиавластей Кипра".

Ранее небо для России закрыли Евросоюз, Великобритания и Канада.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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