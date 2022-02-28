Авиаблокада РФ продолжается: Кипр закрыл небо для страны-агесора

Запрет на полеты не распространяется "при наличии соответствующего разрешения авиавластей Кипра".

Кипр присоединился к странам ЕС и закрыл воздушное пространство для российских самолетов.

Об этом стало известно из сообщения NOTAM, полученного одной из российских авиакомпаний, пишут росСМИ.

"Всем самолетам, находящимся в собственности авиакомпаний РФ или зафрахтованным ими, запрещается взлет, посадка или пролет над территорией Кипра", — говорится в нем.

Запрет на полеты не распространяется на экстренные посадки, гуманитарные и авиационно-спасательные рейсы, а также возврат бортов в лизинге "при наличии соответствующего разрешения авиавластей Кипра".

Ранее небо для России закрыли Евросоюз, Великобритания и Канада.