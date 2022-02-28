Авиаблокада РФ продолжается: Кипр закрыл небо для страны-агесора

Запрет на полеты не распространяется "при наличии соответствующего разрешения авиавластей Кипра".
Кипр присоединился к странам ЕС и закрыл воздушное пространство для российских самолетов.
Об этом стало известно из сообщения NOTAM, полученного одной из российских авиакомпаний, пишут росСМИ.
"Всем самолетам, находящимся в собственности авиакомпаний РФ или зафрахтованным ими, запрещается взлет, посадка или пролет над территорией Кипра", — говорится в нем.
Запрет на полеты не распространяется на экстренные посадки, гуманитарные и авиационно-спасательные рейсы, а также возврат бортов в лизинге "при наличии соответствующего разрешения авиавластей Кипра".
Ранее небо для России закрыли Евросоюз, Великобритания и Канада.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 27
- вертолеты — 26
- танки – 150
- боевые бронированные машины – более 70
- пушки – 50
- ЗРК "Бук" -1
- "Грады" — 4
- автомобильная техника — 30
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2-2
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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