Кулеба розповів, чому Україна втратила Авдіївку

Збройним силам Україні довелося відступити з Авдіївки на Донеччині, бо вони мали дефіцит озброєння.

Про це в інтерв'ю CNN заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми б не втратили Авдіївку, якби отримали всі артилерійські боєприпаси, необхідні для її захисту. Падіння одного міста означає, що настав час для когось іншого", - наголосив Кулеба.

За його словами, війська РФ наступатимуть. Що більше - для захоплення міст окупанти використовують тактику "салямі".

"Вони відрізають одне місто чи село і далі фокусують всі зусилля на іншому. Оскільки Авдіївка під їхнім контролем, вони оберуть інше село чи місто і штурмуватимуть його безжалісно у систематичний спосіб. Єдина хороша новина тут, що росіяни не можуть систематично підтримувати великомасштабні операції вздовж лінії фронту. У них немає на це ресурсу", - додав Кулеба.

Голова МЗС наголошує, що ухвалення закону про надання допомоги Україні - це важливо, але для того, щоб відправити речі на фронт, потрібен час.

"Поки це рішення ще не ухвалене, плюс врахуйте логістику, весь цей час наші солдати будуть жертвувати своїми життями на передовій, тримаючи оборону проти сил Росії, що переважають", - додав Кулеба.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, як РФ вдалося захопити Авдіївку. За його словами, це свідчить про складну ситуацію на полі бою. Втім, це не матиме істотного стратегічного впливу на ситуацію.

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