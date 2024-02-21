Кулеба рассказал, почему Украина потеряла Авдеевку

Вооруженным силам Украине пришлось отступить из Авдеевки Донецкой области, потому что у них был дефицит вооружения.

Об этом винтервью CNN заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы бы не потеряли Авдеевку, если бы получили все артиллерийские боеприпасы, необходимые для ее защиты. Падение одного города означает, что пора для кого-то другого", — подчеркнул Кулеба.

По его словам, войска РФ будут наступать. Что больше – для захвата городов оккупанты используют тактику "салями".

"Они отрезают один город или деревню и дальше фокусируют все усилия на другом. Поскольку Авдеевка под их контролем, они выберут другую деревню или город и будут штурмовать его безжалостно систематически. Единственная хорошая новость здесь, что россияне не могут систематически поддерживать крупномасштабные операции вдоль линии фронта. У них нет на это ресурса", — добавил Кулеба.

Глава МИД отмечает, что принятие закона о предоставлении помощи Украине — это важно, но для того, чтобы отправить вещи на фронт, нужно время.

"Пока это решение еще не принято, плюс учтите логистику, все это время наши солдаты будут жертвовать своими жизнями на передовой, держа оборону против превосходящих сил России", — добавил Кулеба.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, как РФ удалось захватить Авдеевку. По его словам, это свидетельствует о сложной ситуации в поле боя. Впрочем, это не окажет существенного стратегического влияния на ситуацию.

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