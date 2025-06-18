Наступ РФ: де ворог просунувся, а де отримав відсіч від ЗСУ

Війна в Україні / © ТСН.ua

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Російська армія 17 червня продовжувала наступальні операції на низці напрямків, однак підтверджені просування зафіксовано лише на Сіверському, Торецькому і Покровському напрямках. Українські війська здійснювали контратаки та стримували ворога на більшості ділянок фронту.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російська армія продовжувала наступальні операції в Курській області 17 червня, але не досягла просування.Російські воєнкори заявили, що українські війська здійснили контратаки в напрямку Тьоткіного, Глушкова та Нового Шляху.

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Окупанти продовжували наступальні дії в Сумській області, однак підтвердженого просування не зафіксовано.Ворог атакував на півночі області — зокрема в Юнаківці, у напрямку Садків, біля Олександрії та Миропілля.

Харківська область: 17 червня не було повідомлень про бойову активність у північній частині регіону.

Загарбники продовжили наступ у напрямку Куп’янська, однак не просунулися. Ворог атакував на північ від Куп’янська (Голубівка, Дворічна, Довгеньке), на північний схід (Красне Перше, Кам’янка, Синьківка), на схід (Петропавлівка) і на південний схід (Степова Новоселівка).

Борівський напрямок: наступ ворога триває, але підтвердженого просування немає. Росіяни атакували біля Захризового, Кругляківки, Копанок, Надії, Греківки та в напрямку Ольгівки.

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Лиманський напрямок: бої тривають, підтверджених успіхів немає.Російські війська атакували біля Рідкодуба, Карпівки, Липового, Шандриголового, Глушченкового, Нового Миру, Колодязів, Новомихайлівки, Торського і Сіверського лісу. Українські захисники контратакували біля Зеленої Долини та Мирного.

Сіверський напрямок: у ворога є підтверджене просування у північно-східній Сіверці. Росіяни провели атаки біля Григорівки, Серебрянки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки.

У районі Часового Яру у ворога не було підтверджених просувань. Росіяни атакували в самому місті та довкола.

На Торецькому напрямку окупанти ппросунулися на північ, схід і південний схід від Диліївки. Росіяни атакували навколо Торецька, українці здійснювали контратаку.

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Покровський напрямок: загарбники просунулися на північний схід від Шевченка Першого.

На Новопавлівському напрямку росіяни просунулися у північно-східному Комарі. Бої тривали у напрямку Новопавлівки, біля Новоукраїнки, Олексіївки, Багатиря тощо. РФ завдає щоденних ударів планувальними бомбами.

У Великій Новосілці тривають бої, але просувань у ворога немає. Російська армія здійснила атаки біля Вільного Поля, Шевченка, Новосілки, Зеленого Поля, Новополя.

На Гуляйпільському напрямку підтверджених просувань у загарбників немає, тривають активні атаки та авіаудари.

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На Запорізькому напрямку російські війська здійснили атаки біля Оріхова, Малої Токмачки.

На Херсонському напрямку ворожі атаки були зафіксовані біля Антонівського мосту. Ворог намагавсявисадитися на островах.

До слова, напередодні військовий експерт Михайло Жирохов заявив про критичну для ЗСУ ситуацію на окремих напрямках Донецької області. Окупанти там накопичують резерви для потенційного прориву до адмінкордону з Дніпропетровською областю та спроби захоплення Костянтинівської агломерації.

А на Сумщині, за словами експерта, ворог збирається перерізати важливу для логістики дорогу Юнаківка — Суджа та наблизитися до Сум на дистанцію, з якої можна вести обстріли з РСЗВ.

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