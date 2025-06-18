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- Війна
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Втрати Росії станом на 18 червня: Генштаб оновив дані
Окупанти активно втрачають техніку. За добу - “мінус” 37 артсистем і одна РСЗВ.
Станом на ранок 18 червня ЗСУ знищили 1 007 160 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1040 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу ‒ близько 1 007 160 (+1040) осіб,
танків ‒ 10947 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 22845 (+31) од,
артилерійських систем – 29265 (+37) од,
РСЗВ – 1420 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1187 (+0) од,
літаків – 416 (+0) од,
гелікоптерів – 337 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41165 (+184),
крилаті ракети ‒ 3369 (+23),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 52312 (+137) од,
спеціальна техніка - 3916 (+0)