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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 18 червня: яка її потужність

Магнітні бурі можуть призводити до підвищеної тривожності та стресу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © pixabay.com

У середу, 18 червня, магнітна буря буде жовтого рівня небезпеки - К-індексу 4.3.

Про це повідомляє meteoagent.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на відбулися два спалахи класу С та один спалах класу М1,1.

За попередньою інформацією, сьогодні геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Активність Сонця - помірна з ймовірністю спалахів класу Х.

Фото: meteoagent.

Фото: meteoagent.

У дні магнітних бур, а також за кілька днів до її початку і після закінчення метеозалежні люди можуть відчути погіршення самопочуття. Зокрема, йдеться про головний біль, підвищення артеріального тиску, загальну слабкість, порушення сну. Також виникає схильність до песимізму, тривожність, дратівливість.

У ці дні краще відмовитися від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни і пити більше води.

Нагадаємо, ми писали про те, яка квітка здатна стирати зморшки й омолоджувати шкіру.

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Дата публікації
Кількість переглядів
501
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