- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 435
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 18 июня: какая ее мощность
Магнитные бури могут приводить к повышенной тревожности и стрессу.
В среду, 18 июня, магнитная буря будет жёлтого уровня опасности – К-индексу 4.3.
Об этом сообщает meteoagent.
За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки произошли две вспышки класса С и одна вспышка класса М1,1.
По предварительной информации сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Активность Солнца – умеренная с вероятностью вспышек класса Х.
В дни магнитных бурь, а также за несколько дней до ее начала и после окончания метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. В частности, речь идет о головной боли, повышении артериального давления, общей слабости, нарушении сна. Также возникает склонность к пессимизму, тревожность, раздражительность.
В эти дни лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время для отдыха, принимать тёплые травяные ванны и пить больше воды.
Напомним, мы писали о том, какой цветок способен стирать морщинки и омолаживать кожу.