Магнитная буря 18 июня: какая ее мощность

Магнитная буря. / © pixabay.com

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В среду, 18 июня, магнитная буря будет жёлтого уровня опасности – К-индексу 4.3.

Об этом сообщает meteoagent.

За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки произошли две вспышки класса С и одна вспышка класса М1,1.

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По предварительной информации сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Активность Солнца – умеренная с вероятностью вспышек класса Х.

В дни магнитных бурь, а также за несколько дней до ее начала и после окончания метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. В частности, речь идет о головной боли, повышении артериального давления, общей слабости, нарушении сна. Также возникает склонность к пессимизму, тревожность, раздражительность.

В эти дни лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время для отдыха, принимать тёплые травяные ванны и пить больше воды.

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