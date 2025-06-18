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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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435
Время на прочтение
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Магнитная буря 18 июня: какая ее мощность

Магнитные бури могут приводить к повышенной тревожности и стрессу.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © pixabay.com

В среду, 18 июня, магнитная буря будет жёлтого уровня опасности – К-индексу 4.3.

Об этом сообщает meteoagent.

За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки произошли две вспышки класса С и одна вспышка класса М1,1.

По предварительной информации сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Активность Солнца – умеренная с вероятностью вспышек класса Х.

Фото: meteoagent.

Фото: meteoagent.

В дни магнитных бурь, а также за несколько дней до ее начала и после окончания метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. В частности, речь идет о головной боли, повышении артериального давления, общей слабости, нарушении сна. Также возникает склонность к пессимизму, тревожность, раздражительность.

В эти дни лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время для отдыха, принимать тёплые травяные ванны и пить больше воды.

Напомним, мы писали о том, какой цветок способен стирать морщинки и омолаживать кожу.

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Дата публикации
Количество просмотров
435
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