Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не пьянеют

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Содержание Телец Козерог Скорпион

Разумеется, никто не призывает превышать допустимую норму, но бокал игристого на Новый год или красного сухого пятничным вечером еще никто не отменял. Вот только реагируем все мы на спиртное по-разному: кому-то достаточно ста грамм не самого крепкого алкоголя, чтобы хмель ударил в голову, а другому — хоть бы что. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не пьянеют.

Телец

Тельцы твердо стоят на земле — как в прямом, так и в переносном смысле, именно этим качеством объясняется их природная устойчивость в отношении алкоголя. Сколько бы ни выпили представители этого знака, они остаются — или хотя бы кажутся — трезвыми, что позволяет им контролировать — как ситуацию, так и свое поведение.

Козерог

Козероги вполне могли бы служить разведчиками, заброшенными в тыл врага, и их умение обращаться с алкогольными напитками — яркое тому подтверждение. Нельзя сказать, что, опрокидывая рюмку за рюмкой, они остаются трезвыми, но степень их опьянения позволяет им помалкивать самим и прислушиваться к словам окружающих.

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Скорпион

Скорпионов отличает редкая способность вовремя остановиться: во время застолья они знают меру, которая позволяет им не переместиться — подобно другим — из-за стола под стол. Более того, незначительная степень опьянения дает им возможность наблюдать за окружающими людьми, а иногада и спровоцировать их на негативную реакцию.

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