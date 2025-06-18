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Потери России на 18 июня: Генштаб обновил данные
Оккупанты активно теряют технику. В сутки - "минус" 37 артсистем и одна РСЗО.
По состоянию на утро 18 июня ВСУ уничтожили 1007160 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1040 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 007 160 (+1040) человек,
танков ‒ 10947 (+7) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22845 (+31) ед,
артиллерийских систем - 29265 (+37) ед,
РСЗО – 1420 (+1) ед,
средства ПВО ‒ 1187 (+0) ед,
самолетов – 416 (+0) ед,
вертолетов – 337 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 41165 (+184),
крылатые ракеты ‒ 3369 (+23),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 52312 (+137) ед,
специальная техника – 3916 (+0).
Напомним, по данным британской разведки, примерно 250 тысяч российских солдат, скорее всего, погибли или пропали без вести. Это самые большие потери России в войне со Второй мировой войны.