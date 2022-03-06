Netflix приєднався до бойкоту і призупинив роботу в Росії

Netflix приєднався до бойкоту і призупинив роботу в Росії

Стримінговий сервіс Netflix зупинив роботу в Росії через агресію Путіна в Україні.

Про це у своєму Телеграм повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Netflix призупинив роботу в Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення країни в Україну", — написав Федоров.