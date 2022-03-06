Netflix присоединился к бойкоту и приостановил работу в России

Netflix присоединился к бойкоту и приостановил работу в России

Стриминговый сервис Netflix остановил работу в России из-за агрессии Путина в Украине.

Об этом в своем Телеграмме сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Netflix приостановил работу в России в знак протеста против полномасштабного вторжения страны в Украину", — написал Федоров.