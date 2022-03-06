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Президент Зеленский наградил орденами глав администраций и мэров городов

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Награды получили чиновники, наиболее отличившиеся в защите своих громад.

В воскресенье, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский принял решение наградить орденами глав областных администраций и мэров городов, наиболее отличившихся во время российского вторжения в обороне своих громад.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении к украинцам.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены:

  • председатель Харьковской облгосадминистрации Синегубов Олег Васильевич;
  • председатель Николаевской облгосадминистрации Ким Виталий Александрович;
  • председатель Донецкой облгосадминистрации Кириленко Павел Александрович;
  • председатель Луганской облгосадминистрации Гайдай Сергей Владимирович;
  • председатель Черниговской облгосадминистрации Чаус Вячеслав Анатольевич;
  • председатель Сумской облгосадминистрации Живицкий Дмитрий Алексеевич.

Орденом "За мужество" награжден:

  • мэр Харькова Терехов Игорь Александрович;
  • мэр Николаева Сенкевич Александр Федорович;
  • мэр Чернигова Атрошенко Владислав Анатольевич;
  • мэр Сум Лысенко Александр Николаевич;
  • мэр Херсона Колыхаев Игорь Викторович;
  • мэр Мелитополя Федоров Иван Сергеевич;
  • мэр Новой Каховки Коваленко Владимир Иванович.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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