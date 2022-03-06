Президент Зеленский наградил орденами глав администраций и мэров городов

Награды получили чиновники, наиболее отличившиеся в защите своих громад.

В воскресенье, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский принял решение наградить орденами глав областных администраций и мэров городов, наиболее отличившихся во время российского вторжения в обороне своих громад.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении к украинцам.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены:

председатель Харьковской облгосадминистрации Синегубов Олег Васильевич;

председатель Николаевской облгосадминистрации Ким Виталий Александрович;

председатель Донецкой облгосадминистрации Кириленко Павел Александрович;

председатель Луганской облгосадминистрации Гайдай Сергей Владимирович;

председатель Черниговской облгосадминистрации Чаус Вячеслав Анатольевич ;

; председатель Сумской облгосадминистрации Живицкий Дмитрий Алексеевич.

Орденом "За мужество" награжден: