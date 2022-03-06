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Президент Зеленський нагородив орденами голів адміністрацій та мерів міст

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Нагороди отримали посадовці, які найбільше відзначилися в обороні своїх громад.

У неділю, 6 березня, президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення нагородити орденами голів обласних адміністрацій та мерів міст, які найбільше відзначилися під час російського вторгнення в обороні своїх громад.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні до українців.

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено:

  • голову Харківської обласної державної адміністрації Синєгубова Олега Васильовича;
  • голову Миколаївської обласної державної адміністрації Кіма Віталія Олександровича;
  • голову Донецької обласної державної адміністрації Кириленка Павла Олександровича;
  • голову Луганської обласної державної адміністрації Гайдая Сергія Володимировича;
  • голову Чернігівської обласної державної адміністрації Чауса В'ячеслава Анатолійовича;
  • голову Сумської обласної державної адміністрації Живицького Дмитра Олексійовича.

Орденом "За мужність" нагороджено:

  • мера Харкова Терехова Ігоря Олександровича;
  • мера Миколаєва Сєнкевича Олександра Федоровича;
  • мера Чернігова Атрошенка Владислава Анатолійовича;
  • мера Сум Лисенка Олександра Миколайовича;
  • мера Херсона Колихаєва Ігоря Вікторовича;
  • мера Мелітополя Федорова Івана Сергійовича;
  • мера Нової Каховки Коваленка Володимира Івановича.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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