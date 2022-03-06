Президент Зеленський нагородив орденами голів адміністрацій та мерів міст

Нагороди отримали посадовці, які найбільше відзначилися в обороні своїх громад.

У неділю, 6 березня, президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення нагородити орденами голів обласних адміністрацій та мерів міст, які найбільше відзначилися під час російського вторгнення в обороні своїх громад.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні до українців.

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено:

голову Харківської обласної державної адміністрації Синєгубова Олега Васильовича;

голову Миколаївської обласної державної адміністрації Кіма Віталія Олександровича;

голову Донецької обласної державної адміністрації Кириленка Павла Олександровича;

голову Луганської обласної державної адміністрації Гайдая Сергія Володимировича;

голову Чернігівської обласної державної адміністрації Чауса В'ячеслава Анатолійовича ;

; голову Сумської обласної державної адміністрації Живицького Дмитра Олексійовича.

Орденом "За мужність" нагороджено: