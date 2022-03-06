Зеленський: "Замість гуманітарних коридорів вони здатні зробити тільки криваві"

Голова держави наголосив, що Україна не пробачить Росії криваві вбивства українців.

Російська Федерація не дотримується домовленостей щодо надання гуманітарних коридорів для українців, які хочуть евакуюватися з обстріляних населених пунктів.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський 6 березня.

"Є люди, яким дійсно потрібно вийти, які не можуть залишитися, і ми чули обіцянку, що гуманітарні коридори будуть. Їх немає. Замість гуманітарних коридорів вони здатні зробити лише криваві", - сказав голова держави.

Зеленський пригадав трагічну подію, яка сталася сьогодні, 6 березня, в Ірпені. Російські окупанти вбили цілу родину: чоловіка, жінку і двох дітей, які хотіли втекти від війни. Голова держави наголосив, що Україна не пробачить Росії криваві вбивства українців, і попередив про відповідальність кожного, хто причетний до розстрілів мирних жителів.