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Зеленський: "Замість гуманітарних коридорів вони здатні зробити тільки криваві"

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Зеленський: "Замість гуманітарних коридорів вони здатні зробити тільки криваві"

president.gov.ua

Голова держави наголосив, що Україна не пробачить Росії криваві вбивства українців.

Російська Федерація не дотримується домовленостей щодо надання гуманітарних коридорів для українців, які хочуть евакуюватися з обстріляних населених пунктів.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський 6 березня. 

"Є люди, яким дійсно потрібно вийти, які не можуть залишитися, і ми чули обіцянку, що гуманітарні коридори будуть. Їх немає. Замість гуманітарних коридорів вони здатні зробити лише криваві", - сказав голова держави. 

Зеленський пригадав трагічну подію, яка сталася сьогодні, 6 березня, в Ірпені. Російські окупанти вбили цілу родину: чоловіка, жінку і двох дітей, які хотіли втекти від війни. Голова держави наголосив, що Україна не пробачить Росії криваві вбивства українців, і попередив про відповідальність кожного, хто причетний до розстрілів мирних жителів. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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