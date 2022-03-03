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Німеччина надасть Україні 2700 зенітних ракет

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Німеччина надасть Україні 2700 зенітних ракет

Associated Press

Міноборони країни вже кілька днів перевіряє, яку ще зброю можна передати Україні. 

Мінекономіки Німеччини схвалило постачання Україні 2700 зенітних ракет типу "Стріла" із колишніх запасів збройних сил Німецької демократичної республіки.

Про це повідомило агентство DPA.

Зазначається, що Міноборони країни вже кілька днів перевіряє, яку ще зброю можна передати Україні. 

Інформацію про те, що німецька сторона надасть нову партію зброї, підтвердив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у четвер, 3 березня під час брифінгу.

"Німеччина надішле нам нову партію зброї, щоб зміцнити наш захист. Це революційні зміни, тому що ви пам'ятаєте, як ми билися з німцями, щоб вони скасували свою заборону на постачання", - зазначив міністр.

Як повідомлялось, до України прибула зброя з Німеччини - 1000 одиниць протитанкової зброї і 500 зенітних ракет типу "Стінгер".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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