Німеччина надасть Україні 2700 зенітних ракет

Міноборони країни вже кілька днів перевіряє, яку ще зброю можна передати Україні.

Мінекономіки Німеччини схвалило постачання Україні 2700 зенітних ракет типу "Стріла" із колишніх запасів збройних сил Німецької демократичної республіки.

Про це повідомило агентство DPA.

Зазначається, що Міноборони країни вже кілька днів перевіряє, яку ще зброю можна передати Україні.

Інформацію про те, що німецька сторона надасть нову партію зброї, підтвердив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у четвер, 3 березня під час брифінгу.

"Німеччина надішле нам нову партію зброї, щоб зміцнити наш захист. Це революційні зміни, тому що ви пам'ятаєте, як ми билися з німцями, щоб вони скасували свою заборону на постачання", - зазначив міністр.

Як повідомлялось, до України прибула зброя з Німеччини - 1000 одиниць протитанкової зброї і 500 зенітних ракет типу "Стінгер".