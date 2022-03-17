Окупанти обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині: є постраждалі

Окупанти обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині: є постраждалі

Від обстрілу російськими військовими значно пошкоджені цивільна інфраструктура населеного пункта.

Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом чергового обстрілу села Чорнобаївка, під час якого постраждали чотири людини.

Про це повідомили на сторінці Херсонської обласної прокуратури у Facebook.

За даними слідства, 15 березня від обстрілу російськими військовими значно пошкоджені цивільна інфраструктура населеного пункта та поранені чотири людини, серед них 14-річний підліток.

Прокуратура фіксує всі злочини країни-агресора з метою притягнення винних до відповідальності.

Раніше стало відомо, що у Херсоні окупанти зняли український прапор із будівлі міської адміністрації та оголосили про створення "Комітету порятунку за мир і порядок". До складу організації входять проросійські політики та колаборанти.

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