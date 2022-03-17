У Херсоні окупанти створили з колаборантів "Комітет порятунку за мир і порядок"

У Херсоні окупанти створили з колаборантів "Комітет порятунку за мир і порядок"

У прокуратурі розпочали провадження.

У Херсоні окупанти зняли український прапор з будівлі міської адміністрації та оголосили про створення "Комітету порятунку за мир і порядок". До складу організації входять проросійські політики та колаборанти.

Про це повідомили у прокуратурі Херсонської області.

“До складу фейкового органу увійшли особи, які мають проблеми із законом та перебувають в полі зору правоохоронців за вчинення тяжких злочинів. Своїми діями особи завдають шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України”, - йдеться у повідомленні.

За вчинене фігурантам загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Нагадаємо, у прокуратурі повідомили, що Росія готується провести на території Херсонської області "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки". На таку звістку відреагував голова МЗС України Дмитро Кулеба та закликав партнерів запровадити ще жорсткіші санкції проти країни-агресорки.

Напередодні жителі Херсона вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.

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