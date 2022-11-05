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П’ять прикордонних громад на Сумщині опинилися під ворожим вогнем

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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П’ять прикордонних громад на Сумщині опинилися під ворожим вогнем

Фото: Associated Press

Ворог тероризує населення Сумської області обстрілами з мінометів, самохідних артустановок, безпілотників та стрілецької зброї.

Упродовж суботи, 5 листопада, ворог обстріляв Есманьську, Краснопільську, Миропільську, Середино-Будську та Шалигинську громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

Есманьську громаду росіяни обстріляли з мінометів. Було 20 вибухів. Наслідки обстрілу уточнюють. 

На околиці одного з прикордонних сіл Краснопільської громади російські військові з безпілотника скинули два вибухові пристрої типу осколкового боєприпасу ВОГ. 

Після 17:00 інше село цієї ж громади росіяни обстріляли з мінометів. Зафікосвано 7 “прильотів”, обійшлося без наслідків. 

Миропільську громаду протягом дня ворог обстріляв двічі. Спочатку близько 14:00 скинули 10 мін. Близько 17:00 росіяни випустили 17 снарядів із самохідної артилерійської установки. 

Через обстріли сталася пожежа - зайнялося господарче приміщення в місцевих мешканців. Ще кілька будівель зазнали пошкоджень. Люди не постраждали. 

Середино-Будську громаду обстріляли з мінометів з території Росії. Від розривів 9 мін значних пошкоджень зазнали 4 будинки. Зруйнована господарча споруда. 

Шалигинська громада двічі зазнала обстрілів. Росіяни використовувати стрілецьку зброю. Загалом було 37 кулеметних черг та 10 одиночних пострілів. Без наслідків. 

Нагадаємо, російські війська 5 листопада завдали удару по селу в Марганецькій громаді Дніпропетровщини.

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Дата публікації
Перегляди
458
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