Окупанти завдали удару по селу в Нікопольському районі

Влада закликала жителів Нікопольського району триматися ближче до безпечних місць.
Російські війська 5 листопада завдали удару по селу в Марганецькій громаді Дніпропетровщини.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"Пообіді окупаційні війська російської федерації вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Поцілили по території одного з сіл. На щастя, ніхто не постраждав", – йдеться в заяві.
Ввечері ситуація в Нікопольському районі знову стала неспокійною, тому Лукашук закликав тамтешніх мешканців триматися ближче до безпечних місць.
На інших територіях області день видався мирним, попри декілька сигналів повітряної тривоги.
Нагадаємо, російські війська в ніч проти 5 листопада обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину. Під вогонь окупантів потрапили три громади: Червоногригорівська, Марганецька та Нікопольська. Найбільше дісталося Нікополю, куди ворог випустив майже 40 снарядів.
Зауважимо, що днем раніше на Дніпропетровщині українські захисники збили вісім російських дронів-камікадзе Shahed-136.
Додамо, що протягом 5 листопада ворожих обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів України.
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