Окупанти завдали удару по селу в Нікопольському районі

Російські війська 5 листопада завдали удару по селу в Марганецькій громаді Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Пообіді окупаційні війська російської федерації вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Поцілили по території одного з сіл. На щастя, ніхто не постраждав", – йдеться в заяві.

Ввечері ситуація в Нікопольському районі знову стала неспокійною, тому Лукашук закликав тамтешніх мешканців триматися ближче до безпечних місць.

На інших територіях області день видався мирним, попри декілька сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 5 листопада обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину. Під вогонь окупантів потрапили три громади: Червоногригорівська, Марганецька та Нікопольська. Найбільше дісталося Нікополю, куди ворог випустив майже 40 снарядів.

Зауважимо, що днем раніше на Дніпропетровщині українські захисники збили вісім російських дронів-камікадзе Shahed-136.

Додамо, що протягом 5 листопада ворожих обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів України.

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