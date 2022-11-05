Оккупанты нанесли удар по селу в Никопольском районе

Власти призвали жителей Никопольского района держаться поближе к безопасным местам.
Российские войска 5 ноября нанесли удар по селу в Марганецкой громаде Днепропетровщины.
Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
"После обеда оккупационные войска российской федерации ударили по Марганецкой громаде, что на Никопольщине. Попали по территории одного из сел. К счастью, никто не пострадал , — говорится в заявлении.
Вечером ситуация в Никопольском районе снова стала неспокойной, поэтому Лукашук призвал местных жителей держаться поближе к безопасным местам.
На других территориях области день выдался мирным, невзирая на несколько сигналов воздушной тревоги.
Напомним, российские войска в ночь на 5 ноября обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину. Под огонь оккупантов попали три громады: Красногригорьевская, Марганецкая и Никопольская. Больше всего досталось Никополю, куда враг выпустил почти 40 снарядов.
Заметим, что днем ранее в Днепропетровской области украинские защитники сбили восемь российских дронов-камикадзе Shahed-136.
Добавим, что в течение 5 ноября вражеским обстрелам подверглись более 20 населенным пунктов Украины.
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