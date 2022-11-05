"Эвертон" с Миколенко уступил одному из аутсайдеров АПЛ

"Эвертон" потерпел поражение от "Лестера" в домашнем матче 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) — 0:2 .

Подопечные Брендана Роджерса открыли счет в конце первого тайма – безумную пушку из-за пределов штрафной разрядил Юри Тилеманс.

Во втором тайме "лисы" закрепили свое преимущество. На 86-й минуте точным ударом отличился Харви Барнс. Отметим, что оба ассиста записал в свой актив Джеймс Мэддисон.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок. Наш соотечественник появлялся с первых минут в каждой игре "ирисок" в АПЛ в этом сезоне.

"Эвертон" с 14 очками опустился на 15-е место в АПЛ, не воспользовавшись возможностью ворваться в топ-10. "Лестер" после провального старта сезона выиграл 3 последних матча из 4 и теперь с 14 баллами занимает 13-ю строчку.

В следующем туре подопечные Фрэнка Лэмпарда на выезде сыграют против "Борнмута", а "лисы" приедут в гости к "Вест Хэму". Матчи пройдут 12 ноября.

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