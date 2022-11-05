"Евертон" з Миколенком поступився одному з аутсайдерів АПЛ

"Евертон" зазнав поразки від "Лестера" у домашньому матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 0:2 .

Підопічні Брендана Роджерса відкрили рахунок наприкінці першого тайму – шалену гармату з-за меж штрафного майданчика розрядив Юрі Тілеманс.

У другому таймі "лисиці" закріпили свою перевагу. На 86-й хвилині точним ударом відзначився Харві Барнс. Зазначимо, що обидва асисти записав до свого активу Джеймс Меддісон.

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та провів на полі весь поєдинок. Наш співвітчизник з'являвся з перших хвилин у кожній грі "ірисок" в АПЛ цього сезону.

"Евертон" з 14 очками опустився на 15-те місце в АПЛ, не скориставшись можливістю увірватися до топ-10. "Лестер" після провального старту сезону виграв 3 останні матчі з 4 і тепер з 14 балами посідає 13-ту сходинку.

У наступному турі підопічні Френка Лемпарда на виїзді зіграють проти "Борнмута", а "лисиці" завітають у гості до "Вест Гема". Матчі відбудуться 12 листопада.

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