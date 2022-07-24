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Понад п'ять потужних вибухів прогриміли в Миколаєві 

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Понад п'ять потужних вибухів прогриміли в Миколаєві 

Фото: Associated Press

В ніч проти 24 липня під час повітряної тривоги в Миколаєві пролунали звуки вибухів. Повітряну тривогу в місті оголосили о 03:43, вона тривала 46 хвилин.

Російські військові завдали ударів по місту.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Більше ніж п'ять потужних вибухів прогриміло в Миколаєві після оголошення повітряної тривоги. Залишайтесь в укриттях! Як завжди, прошу вас не публікувати в соцмережах фото і відео наслідків обстрілів до появи офіційної інформації", — написав Сєнкевич.

Нагадаємо, 23 липня російські окупанти обстріляли житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що найбільше ракет окупанти випустили по Ізюму Харківської області. На третьому місці за кількістю ракетних обстрілів — Миколаїв.

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