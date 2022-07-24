Понад п'ять потужних вибухів прогриміли в Миколаєві 

В ніч проти 24 липня під час повітряної тривоги в Миколаєві пролунали звуки вибухів. Повітряну тривогу в місті оголосили о 03:43, вона тривала 46 хвилин.
Російські військові завдали ударів по місту.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
"Більше ніж п'ять потужних вибухів прогриміло в Миколаєві після оголошення повітряної тривоги. Залишайтесь в укриттях! Як завжди, прошу вас не публікувати в соцмережах фото і відео наслідків обстрілів до появи офіційної інформації", — написав Сєнкевич.
Нагадаємо, 23 липня російські окупанти обстріляли житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що найбільше ракет окупанти випустили по Ізюму Харківської області. На третьому місці за кількістю ракетних обстрілів — Миколаїв.
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