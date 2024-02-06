Рада підтримала подовження дії воєнного стану і мобілізації в Україні

Верховна Рада України у вівторок, 6 лютого, проголосувала за подовження дії воєнного стану і мобілізації – до 13 травня 2024 року.

Парламент затвердив указ президента Володимира Зеленського. Указ підтримали 335 народних депутатів.

Це вже десяте голосування Ради за воєнний стан в Україні.

Парламент також затвердив указ про подовження мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня. "За" проголосували – 323 нардепи.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 5 лютого вніс до Верховної Ради проєкт закону про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та проєкт закону про затвердження указу "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

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