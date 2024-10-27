Розстріл цивільних у Селидовому: що каже Лубінець

Омбудсмен направив листи до міжнародних організацій – ООН та МКЧХ – для реакції на воєнний злочин РФ.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на інформацію про розстріл росіянами цивільних українців у Селидовому на Донеччині.
Омбудсман наголосив, що ймовірний розстріл двох жінок окупантами у Селидовому – це воєнний злочин.
"Сьогодні у соціальних мережах зʼявилася інформація, що росіяни ймовірно вбили мирних жителів у м. Селидове. Якщо будуть доведені факти злочину – це не тільки порушення прав людини, це грубе порушення законів та звичаїв війни, Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. І винних потрібно притягнути до відповідальності.
РФ вчиняє злочини кожного дня в Україні! Агресора потрібно зупинити зараз! Злочинців потрібно покарати вже зараз", – зазначив Лубінець.
Омбудсмен направив листи до міжнародних організацій: ООН та МКЧХ для реакції на воєнний злочин РФ.
Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що у Селидовому росіяни вбили місцевих жителів та розстріляли цивільне авто.
Також повідомлялося, що біля Селидового росіяни розстріляли чотирьох полонених нацгвардійців і двох полонених українських військових.
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