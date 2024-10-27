Расстрел гражданских в Селидово: что говорит Лубинец

Омбудсмен направил письма международным организациям – ООН и МККК – для реакции на военное преступление РФ.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на информацию о расстреле россиянами гражданских украинцев в Селидово Донецкой области.

Омбудсман подчеркнул, что вероятный расстрел двух женщин оккупантами в Селидово – это военное преступление.

"Сегодня в социальных сетях появилась информация, что россияне вероятно убили мирных жителей в г. Селидово. Если будут доказаны факты преступления – это не только нарушение прав человека, это грубое нарушение законов и обычаев войны, Женевской конвенции об обращении с военнопленными. И виновных нужно привлечь к ответственности.

РФ совершает преступления каждый день в Украине! Агрессора нужно остановить сейчас! Преступников нужно наказать уже сейчас", – отметил Лубинец.

Омбудсмен направил письма международным организациям: ООН и МККК для реакции на военное преступление РФ.

Ранее в Офисе генпрокурора сообщили, что в Селидово россияне убили местных жителей и расстреляли гражданский автомобиль.

Также сообщалось, что возле Селидового россияне расстреляли четырех пленных нацгвардейцев и двух пленных украинских военных.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.