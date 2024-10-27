Расстрел гражданских в Селидово: что говорит Лубинец

Омбудсмен направил письма международным организациям – ООН и МККК – для реакции на военное преступление РФ.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на информацию о расстреле россиянами гражданских украинцев в Селидово Донецкой области.
Омбудсман подчеркнул, что вероятный расстрел двух женщин оккупантами в Селидово – это военное преступление.
"Сегодня в социальных сетях появилась информация, что россияне вероятно убили мирных жителей в г. Селидово. Если будут доказаны факты преступления – это не только нарушение прав человека, это грубое нарушение законов и обычаев войны, Женевской конвенции об обращении с военнопленными. И виновных нужно привлечь к ответственности.
РФ совершает преступления каждый день в Украине! Агрессора нужно остановить сейчас! Преступников нужно наказать уже сейчас", – отметил Лубинец.
Омбудсмен направил письма международным организациям: ООН и МККК для реакции на военное преступление РФ.
Ранее в Офисе генпрокурора сообщили, что в Селидово россияне убили местных жителей и расстреляли гражданский автомобиль.
Также сообщалось, что возле Селидового россияне расстреляли четырех пленных нацгвардейцев и двух пленных украинских военных.
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