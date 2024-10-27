У Білорусь раптово з України залетіли російські «шахеди»: подробиці

Один з дронів пролетів вглиб Білорусі та зник з радарів.
У Білорусь раптово с України залетіли два російські «шахеди».
Про це повідомило видання «Беларускi Гаюн».
За повідомленням, перший дрон пролетів по «коридору» Славутич-Чернобиль з 00:34 до 00:44. Інший дрон увійшов у повітряний простір в 00:36 в районі Лоева і тримав курс на північний захід. Відомо, що цей БпЛА пролетів вглиб країни і пропав.
Це підтвердили повітряні сили ЗСУ, за інформацією яких один дрон улетів у напрямку Білорусі. Крім того, ще принаймні два «шахеда» тримали курс у напрямку Білорусі, рухаючись в районі Овруча та Прип'яті в 00:39 та 02:05. Проте невідомо, чи продовжили вони рух далі в Білорусь.
Нагадаємо, у ніч проти 27 жовтня Росію атакували дрони, в Тамбовській області біля нафтопереробного заводу пролунали вибухи.
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