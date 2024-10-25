Лукашенко пригрозив Росії війною: яка причина

Політик зауважив, що світ змінився і вже "не Середньовіччя, коли захопив територію, податки платиш і добре".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у "високих колах" Росії є ті, хто прагне приєднати його державу. Це, як зазначив диктатор, призведе до війни.

Свої заяви Лукашенко зробив у інтерв'ю російським пропагандистам.

Самопроголошений президент Білорусі зазначив, що його державі та Росії слід розвивати співпрацю. Він також прокоментував заяви про "вступ до складу" РФ.

"Ви менші, ми більші, а в нас економіка така, сяка. Ми вам допомагатимемо і далі вступайте до складу Росії". Так питання ставити не можна. Це неможливо та неможливо реалізувати. Боюся навіть сказати, що це війна", – заявив Лукашенко.

Він сказав, що Білорусь та Росія створюють Союзну держава, що дозволяє сформувати тісніші відносини, ніж навіть в унітарній державі.

"Ми можемо вибудувати такі відносини, які будуть тісніші та міцніші, ніж в унітарній державі. І ніхто ні на кого не ображатиметься", – зазначив білоруський диктатор.

"Це не Середньовіччя, коли захопив територію, податки платиш і добре – світ змінився, інший світ. Тому дурні завдання ставити перед собою не треба, і завжди треба думати про те, що буде потім", – додав Лукашенко.

Нагадаємо, у вересні Лукашенко заявив, що Білорусь не має наміру воювати, але має готуватися до можливої війни.

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