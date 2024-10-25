Вночі росіяни атакували Україну "Шахедами": скільки дронів вдалося збити

Вночі проти 25 жовтня армія РФ атакувала Україну 63 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО знищили 36 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни запускали безпілотники із напрямків Орела, Курська та Приморсько-Ахтарська, що в Російській Федерації.

"Станом на 10:00 підтверджено збиття 36 ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській та Полтавській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині", - наголосили ПС.

Крім того, 16 безпілотників було локаційно втрачено.

Нагадаємо, експерти розповіли, чому російські "Шахеди" Путіна прориваються до Києва і кружляють над центром. Адже раніше їх збивали ще на підльоті до столиці, а тепер вони кружляють містом.

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