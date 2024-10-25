Ночью россияне атаковали Украину "Шахедами": сколько дронов удалось сбить

Ночью против 25 октября армия РФ атаковала Украину 63 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО уничтожили 36 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Россияне запускали беспилотники по направлениям Орела, Курска и Приморско-Ахтарского в Российской Федерации.

"По состоянию на 10:00 подтверждены убытки 36 вражеских БпЛА в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Ровенской и Полтавской областях. Большинство вражеских БпЛА сбито на Одесщине и Киевщине", — подчеркнули в Одесской области. .

Кроме того, 16 беспилотников были локационно потеряны.

Напомним, эксперты рассказали, почему российские "Шахеды" Путина прорываются в Киев и кружат над центром. Раньше их сбивали еще на подлете в столицу, а теперь они кружат по городу.

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