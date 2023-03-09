"Що ми робимо?": директор МАГАТЕ прокоментував знеструмлення ЗАЕС

У МАГАТЕ нагадали, що це вже шостий випадок, коли найбільша у Європі атомна станція втрачає зовнішнє живлення.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав взяти забовʼязання щодо безпеки Запорізької АЕС після шостого знеструмлення станції, яке сталось через ракетну атаку росіян 9 березня.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Гроссі повідомив, що станція була повністю знеструмлена о 5:00, коли була відключена її 750 кіловольтну лінію. Резервна лінія була пошкоджена кілька днів тому, наразі там тривають ремонтні роботи.

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Гендиректор МАГАТЕ заявив, що це перший випадок з 23 листопада 2022 року, коли станція також була знеструмлена. Наразі станція працює на аварійних дизелях, роботи яких вистачить лише на 15 днів.

Гроссі заявив, що це вже шостий випадок, коли найбільша у Європі атомна станція втрачає зовнішнє живлення та працює у аварійному режимі.

"Що ми робимо? Як ми можемо сидіти тут, у цій кімнаті сьогодні вранці, і дозволити цьому статися? Так тривати не може. Я вражений самозадоволенням — що ми робимо, щоб цього не сталося? Ми — МАГАТЕ, ми покликані дбати про ядерну безпеку. Щоразу ми кидаємо кубик. І якщо ми дозволимо цьому продовжуватися і далі, то одного разу наш успіх закінчиться", - сказав він.

Гроссі закликав всіх співробітників МАГАТЕ негайно почати діяти, щоб такого більше не траплялось. "Нам потрібна дія. Продовжу термінову консультацію та контакти", - додав гендиректор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч проти 9 березня внаслідок російських ракетних обстрілів Запорізька АЕС, що в окупованому Енергодарі, була повністю знеструмлена.

Також ми раніше інформували, що у Енергодарі російські загарбники знизили вимоги для працевлаштування на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію через дефіцит працівників.

Зазначимо, що у "Енергоатомі" заявили, окупанти прораховують ймовірні сценарії відходу із Запорізької АЕС.

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