В Україні заборонили експлуатацію 4 енергоблоків Запорізької АЕС

Це сталося внаслідок неможливості усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС.

Державна інспекція ядерного регулювання України 10 лютого заборонила експлуатацію енергоблоків №3, №4, №5 та №6 на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Держатомрегулювання.

Зазначається, що це сталося внаслідок неможливості усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки. Експлуатація вказаних ядерних установок на енергетичних рівнях потужності є забороненою.

"Держатомрегулюванням враховано, що промисловий майданчик Запорізької АЕС зазнає періодичних обстрілів, повітряні лінії зв’язку із енергетичною системою України зазнали пошкоджень. Крім того, виробничі приміщення ЗАЕС, зокрема інформаційно-кризовий центр, не можуть використовуватися за призначенням через розташування у них російських військових, внаслідок окупації експлуатуюча організація ДП "НАЕК "Енергоатом" немає належних можливостей для постачання товарно-матеріальних цінностей на Запорізьку АЕС", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на промисловому майданчику відбувається незаконне будівництво російськими окупантами невідомих споруд (на території Сухого сховища відпрацьованого ядерного палива та поблизу резервної дизельної електростанції енергоблоку №6), що є порушенням проектної документації ЗАЕС.

Нагадаємо, відлуння потужного землетрусу, який прокотився 6 лютого Туреччиною, відчули і в Україні. Незначні поштовхи торкнулися Хмельницької та Південноукраїнської АЕС. Це зафіксували системи сейсмічного моніторингу.

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