Смертоносний землетрус у Туреччині торкнувся 2 українських АЕС - Енергоатом

Українські АЕС здатні витримати землетруси потужністю до семи балів за шкалою Ріхтера, повідомили в "Енергоатомі".
Відлуння потужного землетрусу, який прокотився 6 лютого Туреччиною, відчули і в Україні. Незначні поштовхи торкнулися Хмельницької та Південноукраїнської АЕС. Це зафіксували системи сейсмічного моніторингу.
Про це інформує "Енергоатом".
У компанії зауважають, що обладнанням, яке фіксує поштовхи земної кори, оснащені всі АЕС України. В режимі реального часу Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) відслідковує та реєструє будь-які відхилення від норми сейсмічної стійкості в районі розташування атомних станцій.
Президент Енергоатома Петро Котін повідомив, що українські АЕС здатні витримати землетруси потужністю до семи балів за шкалою Ріхтера
"Всі українські АЕС проєктувалися з урахуванням сейсмічної активності регіону. При виборі майданчиків для будівництва обиралися ті ділянки, де найбільш безпечно. Вітчизняні атомні станції здатні витримати землетруси потужністю до семи балів", - сказав він.
Також, він додав, на українських АЕС працює аварійний захист енергоблоків: при шести балах блоки терміново зупиняються та переводяться у безпечний стан.
"Роботи з дослідження сейсмічної небезпеки НАЕК "Енергоатом" були виконані з урахуванням міжнародних рекомендацій МАГАТЕ і погоджені Держатомрегулювання України. Кожні десять років проводиться переоцінка безпеки всіх реакторів на сейсмічну стійкість і за потреби вживаються додаткові заходи для захисту енергоблокі", - сказано у повідомленні "Енергоатома".
Нагадаємо, за останньою інформацією, через землетрус у Туреччині понад 7000 загиблих, понад 40 000 постраждалих, 400 тисяч громадян були вимушено переселені. Зруйновано понад 6 тисяч об’єктів інфраструктури.
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