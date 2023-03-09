"Что мы делаем?": директор МАГАТЭ прокомментировал обесточивание ЗАЭС

В МАГАТЭ напомнили, что это уже шестой случай, когда крупнейшая в Европе атомная станция теряет внешнее питание.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал взять обязательства по безопасности Запорожской АЭС после шестого обесточивания станции, произошедшего из-за ракетной атаки россиян 9 марта.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Гросси сообщил, что станция была полностью обесточена в 5:00, когда была отключена ее 750-киловольтная линия. Резервная линия была повреждена несколько дней назад, сейчас там ведутся ремонтные работы.

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Гендиректор МАГАТЭ заявил, что это первый случай с 23 ноября 2022 года, когда станция также была обесточена. В настоящее время станция работает на аварийных дизелях, работы которых хватит всего на 15 дней.

Гросси заявил, что это уже шестой случай, когда крупнейшая в Европе атомная станция теряет внешнее питание и работает в аварийном режиме.

«Что мы делаем? Как мы можем сидеть здесь, в этой комнате сегодня утром, и позволить этому произойти? Так продолжаться не может.. Каждый раз мы бросаем кубик. И если мы позволим этому продолжаться и дальше, то однажды наш успех закончится", — сказал он.

Гросси призвал всех сотрудников МАГАТЭ немедленно начать действовать, чтобы такого больше не случалось. "Нам нужно действие. Продолжу срочную консультацию и контакты", — добавил гендиректор.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 9 марта в результате российских ракетных обстрелов Запорожская АЭС, в оккупированном Энергодаре, была полностью обесточена.

Также мы ранее информировали, что в Энергодаре российские захватчики снизили требования для трудоустройства на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию из-за дефицита работников.

Отметим, что в "Энергоатоме" заявили, что оккупанты просчитывают вероятные сценарии ухода из Запорожской АЭС.

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