В Іспанії випустили марку “Іспанія з Україною” (фото)

В Іспанії випустили марку на підтримку нашої країни “Іспанія з Україною”. Вона зроблена в кольорах українського стягу, а надрукував її поштовий оператор Correos.
Про це повідомляє пресслужба поштового оператору.
Марка зроблена в кольорах прапору України, а її центрі намальовано серце. У верхньому лівому куті також є напис "Іспанія з Україною" і логотипи Correos та "Укрпошти".
Тираж марок - 640 тисяч. Її розмір 35х24,5 мм. Вартість однієї марки - 1,75 євро.
"Синій і жовтий кольори, які присутні на поштовій марці, присвяченій Україні, заповнили балкони та вулиці нашої країни на знак підтримки народу, що страждає від жорстоких наслідків війни", - зазначається в описі поштової марки.
Нагадаємо, що Єрмак анонсував "сюрпризи" для російських окупантів.
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