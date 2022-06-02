В Іспанії випустили марку “Іспанія з Україною” (фото)

В Іспанії випустили марку “Іспанія з Україною” (фото)

В Іспанії випустили марку на підтримку нашої країни “Іспанія з Україною”. Вона зроблена в кольорах українського стягу, а надрукував її поштовий оператор Correos.

Про це повідомляє пресслужба поштового оператору.

Марка зроблена в кольорах прапору України, а її центрі намальовано серце. У верхньому лівому куті також є напис "Іспанія з Україною" і логотипи Correos та "Укрпошти".

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Тираж марок - 640 тисяч. Її розмір 35х24,5 мм. Вартість однієї марки - 1,75 євро.

"Синій і жовтий кольори, які присутні на поштовій марці, присвяченій Україні, заповнили балкони та вулиці нашої країни на знак підтримки народу, що страждає від жорстоких наслідків війни", - зазначається в описі поштової марки.

Нагадаємо, що Єрмак анонсував "сюрпризи" для російських окупантів.

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