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В Испании выпустили марку "Испания с Украиной" (фото)

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В Испании выпустили марку "Испания с Украиной" (фото)

Фото: market.correos.es

В Испании выпустили марку в поддержку нашей страны "Испания с Украиной". Она сделана в цвете украинского флага, а напечатал ее почтовый оператор Correos.

Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

Марка сделана в цветах флага Украины, а в ее центре нарисовано сердце. В верхнем левом углу есть надпись "Испания с Украиной" и логотипы Correos и "Укрпочты".

Тираж марок – 640 тысяч. Ее размер 35х24,5 мм. Стоимость одной марки – 1,75 евро.

"Синий и желтый цвета, которые присутствуют на почтовой марке, посвященной Украине, заполнили балконы и улицы нашей страны в знак поддержки народа, страдающего жестокими последствиями войны", — отмечается в описании почтовой марки.

Напомним, что Ермак анонсировал "сюрпризы" для российских оккупантов.

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