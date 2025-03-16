Підозрюваний у вбивстві Ганула в Одесі виявився військовослужбовцем: що кажуть у бригаді

Підозрюваний у вбивстві Дем'яна Ганула був командиром механізованого взводу 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового походу. Він вважається у СЗЧ.

Про це повідомили у 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

Як відреагували у бригаді

У 28-й бригаді прокоментували затримання їхнього військовослужбовця, якого підозрюють у вбивстві Дем'яна Ганула в Одесі. Цей злочин глибоко шокував всіх, акцентували у відомстві, і йому немає виправдання.

"Підозрюваний старший лейтенант Шалаєв Сергій Сергійович, був переведений 13.07.2024 з військової частини А0139, допущений до ТВО офіцера резерву запасної роти. Після переведення практично весь час перебував на лікуванні. До району виконання бойових завдань не залучався. Не прибув з відпустки до місця проходження служби та вважається у СЗЧ з 22.02.2025 року", – зазначають у 28-й бригаді.

Вся потрібна інформація надана правоохоронним органам.

"Цей ганебний злочин обов'язково буде розкрито і злочинець має понести найсуворіше покарання. Про всю необхідну інформацію щодо цього злочину буде обов'язково повідомлятись. Наші щирі та глибокі співчуття родині та близьким Дем'яна Ганула", – констатували представники бригади.

Нагадаємо, 14 березня в Одесі застрелили чоловіка. У поліції підтвердили факт стрілянини та назвали ім'я вбитого. Це відомий активіст та волонтер Дем'ян Ганул.

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