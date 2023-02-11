Як впливає щільність військ РФ на кількість втрат: відповідь експерта

Чим більше російське командування стягуватиме на одному напрямку або на одній ділянці мобілізованих упереміш із регулярними військами, тим більше вони зазнаватимуть втрат, упевнений Олег Жданов.

Збільшення щільності ворожих військ безпосередньо впливає на більш ефективне їх знищення Силами оборони у місцях зосередження.

Це – пряма закономірність.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі 11 лютого.

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"Погляньте, як зростає щодобова кількість втрат у російських окупантів. Чим більше вони стягують резервів на одному напрямку або на одній ділянці, тим більше ми громимо ці резерви, тим більші втрати. Ми буквально три дні тому говорили з вами, що Збройні сили чи Сили оборони України поставили рекорд у плані того, що добове знищення військ противника перевалило за тисячу осіб. Було 1030. За минулу добу – 1140. Тобто тенденція йде до збільшення. Тобто, чим більше вони наганятимуть цих чмобіків упереміш із регулярними військами, тим більше вони зазнаватимуть втрат. Це – пряма закономірність у цій ситуації", - пояснив Жданов.

Нагадаємо, у війні Росії проти України, ймовірно, загинули понад 20 російських генералів.

Загальні втрати особового складу російської армії станом на 11 лютого складають близько 136 880.

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