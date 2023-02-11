Данілов заявив про серйозні проблеми в Росії з її великим наступом

Посадовець зазначив, що наступ ворога вже триває і є зовсім не таким, на який розраховував агресор.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Росія вже почала свій великий наступ, з яким в агресора виникли проблеми.

Про це Данілов повідомив у ефірі1+1 у межах телемарафону "Єдині новини" 11 лютого.

Він зазначив, що українські війська потужно відбивають наступ ворога.

"З великим наступом вже великі проблеми у них. Ми бачимо на сьогоднішній день, що те, що вони запланували та почали свій наступ, – вони просто не кажуть, що вони його почали. А наші війська його дуже потужно відбивають", – розповів посадовець.

"Мається на увазі, що той наступ, який вони планували, він вже поступово йде. Але це не той наступ, на який вони розраховували", – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов повідомив про безуспішний наступ РФ поблизу Вугледара: ворог зазнає лише втрат. Однак ще зарано говорити про провал російської атаки. Росіяни зараз накопичують сили на півдні Запорізької області та на території Луганської області.

За даними ГУР Міноборони України, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Голова мета ворога – досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході.

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