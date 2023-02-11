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Дмитро Коляденко пригадав, як з Іриною Білик позував у романтичній фотосесії

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
964
Час на прочитання
1 хв
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Дмитро Коляденко пригадав, як з Іриною Білик позував у романтичній фотосесії

Ірина Білик і Дмитро Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Шоумен поділився архівними кадрами.

Український шоумен Дмитро Коляденко та співачка Ірина Білик все більше підігрівають чутки про відновлення свого роману. 

Так, у сторіз в Instagram артист поділився архівними світлинами з виконавицею. На фото Коляденко показав, який вигляд вони з Білик мали багато років тому. 

Співачка позувала на камеру з яскравим макіяжем та масивними прикрасами, а Дмитро обрав для фотосесії фіолетову сорочку та платок, який пов'язав у вигляді бандани. 

Дмитро Коляденко та Ірина Білик / © instagram.com/kolyadenkodima_official
Дмитро Коляденко та Ірина Білик / Фото: instagram.com/kolyadenkodima_official

"Парочка - Мартин та Одарочка", - підписав світлини Коляденко. 

Зазначимо, що сотаннім часом Білик та Коляденко стали все частіше ділитися спільними фото та відео у Мережі. Саме тому серед шанувальників почали ширитися чутки про те, що ексзакохані поновинили свої романтичні стосунки. 

Раніше Ірина Білик розвеселила соцмережу своїм кумедним відео з колишнім на заправці.

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Дата публікації
Перегляди
964
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