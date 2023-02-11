Как влияет плотность войск РФ на количество потерь: ответ эксперта

Чем больше российское командование будет стягивать на одном направлении или на одном участке мобилизованных вперемешку с регулярными войсками, тем больше они будут нести потери, уверен Олег Жданов.

Увеличение плотности вражеских войск оказывает непосредственное влияние на более эффективное их уничтожение Силами обороны в местах сосредоточения.

Это – прямая закономерность.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube канале 11 февраля.

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"Посмотрите, как растет ежесуточное количество потерь у российских оккупантов. Чем больше они стягивают резервов на одном направлении или на одном участке, тем больше мы громим эти резервы, тем больше потери. Мы буквально три дня назад говорили с вами, что Вооруженные силы или Силы обороны Украины поставили рекорд в плане того, что суточное уничтожение войск противника перевалило за тысячу человек. Было 1030. За минувшие сутки – 1140. То есть тенденция идет к увеличению. То есть, чем больше они будут нагонять этих чмобиков вперемешку с регулярными войсками, тем больше они будут нести потери. Это – прямая закономерность в данной ситуации", - объяснил Жданов.

Напомним, в войне России против Украины, вероятно, погибли более 20 российских генералов.

Общие потери личного состава российской армии на 11 февраля составляют около 136 880.

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