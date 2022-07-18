З Харківщини евакуювали 943 мирних мешканців - Синєгубов

Усі евакуйовані вже у безпечних місцях та під українськими прапорами.
Сьогодні вдалося провести чергову евакуацію із тимчасово окупованих територій Харківщини: 943 мирних мешканців, з них - 216 дітей.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
"Вдячні усім службам, які були задіяні в евакуації, та десяткам волонтерів за чітку координацію дій і роботу на результат. Незважаючи на те, що це дуже клопіткий і не завжди безпечний процес", - написав Синєгубов.
Усі евакуйовані вже у безпечних місцях та під українськими прапорами. Кожному надали всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, на Харківщині окупанти завдали двох авіаударів та обстріляли понад 10 сіл.
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