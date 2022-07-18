Кім платитиме за зрадників по 100 доларів: кого треба "здати"

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім платитиме по 100 доларів тим українцям, які повідомлятимуть про корегувальників ракетних ударів РФ.

Росіяни ж своїм інформаторам платять по 1000-1500 грн. Цих колаборантів згодом затримують.

Про це 18 липня повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у соцмережах.

"Росіяни платять через телеграм-канали, обіцяють анонімність нашим громадянам, які погоджуються бути для росіян корегувальниками ракетних ударів. Вони платять копійки - 1000-1500 грн. Корегувальників ми все одно затримуємо. Але такий час, що потрібно допомагати. Я платитиму 100 доларів кожному, хто повідомлятиме про корегувальників. Ми ще пропрацюємо механізми, але вже можна придивлятись до негідників, які допомагають росіянам. Це стосується Миколаївської області", - сказав Кім.

Нагадаємо, росіяни стріляють по Миколаєву із ЗРК "С-300", щоб отримати максимальні руйнування.

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