Окупанти знову вдарили по мосту через Дністровський лиман - Одеська ОВА

Російські окупаційні війська в черговий раз здійснили ракетний обстріл пошкодженого мосту через Дністровський лиман на Одещині.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Удень ворог завдав ракетний удар по області. Одна з ракет в черговий раз влучила в непрацюючий міст через Дністровський лиман. Ще одна була збита нашим підрозділом ППО. На щастя, постраждалих немає", - сказав Марченко у відеозверненні.

Нагадаємо, що на Курахівському і Запорізькому напрямках окупанти обстріляли райони 13 населених пунктів.