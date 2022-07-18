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Окупанти знову вдарили по мосту через Дністровський лиман - Одеська ОВА

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Окупанти знову вдарили по мосту через Дністровський лиман - Одеська ОВА

Фото: Associated Press

Російські окупанти у понеділок, 18 липня, ракетами обстріляли Одеську область.

Російські окупаційні війська в черговий раз здійснили ракетний обстріл пошкодженого мосту через Дністровський лиман на Одещині.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Удень ворог завдав ракетний удар по області. Одна з ракет в черговий раз влучила в непрацюючий міст через Дністровський лиман. Ще одна була збита нашим підрозділом ППО. На щастя, постраждалих немає", - сказав Марченко у відеозверненні.

Нагадаємо, що на Курахівському і Запорізькому напрямках окупанти обстріляли райони 13 населених пунктів.

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